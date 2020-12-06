Eyüp'te uygulama noktasından kaçan şahıslar Başakşehir'de yakalandı

Eyüp'te uygulama noktasından kaçan şahıslar Başakşehir'de yakalandı

İSTANBUL - Eyüp'te polis kontrol noktasındaki uygulamada dur ihtarına uymayan şahıslar, Yunus ekipleri tarafından Başakşehir'de yakalandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde kısıtlama kapsamında denetimler sürüyor. 07 AEM 574 plakalı araçta bulunan Kadir Ç, Mehmet Ç, ve Dursun Ç. Eyüp Devlet Hastanesi önünde polis ekiplerinin kontrol yaptığı denetim noktasında dur ikazına uymadı. Şüpheli şahıslar araçlarıyla kaçarak izlerini kaybetti. Şahıslar sıkı takip sonucu Başakşehir'de ortaya çıktı. Önleyici Şube Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri şahısları Başakşehir Adnan Kahveci Bulvarı'nda önlerini keserek yakaladı. Şahısların araçları didik didik aranırken, araçta bir havai fişek ele geçirildi. Sahte para, uyuşturucu, silah suçlarından daha önceden sabıkası olan şahıslar emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı