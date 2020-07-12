Son Dakika: Eylem yapamayan terör örgütü, doğal afet ve kazaları üstlendi
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Son Dakika: Eylem yapamayan terör örgütü, doğal afet ve kazaları üstlendi

Son dakika haberleri... GÜVENLİK güçlerinin operasyonlarıyla eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK'nın, örgütte yaşanan moral ve motivasyon eksikliğini asılsız eylemleri üstlenerek engellemeye çalıştığı öğrenildi.

Son Dakika: Eylem yapamayan terör örgütü, doğal afet ve kazaları üstlendi
12.07.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:05

GÜVENLİK güçlerinin operasyonlarıyla eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK'nın, örgütte yaşanan moral ve motivasyon eksikliğini asılsız eylemleri üstlenerek engellemeye çalıştığı öğrenildi. Bu yıl meydana gelen olayların 420'si terör örgütü tarafından üstlenilirken, bu olaylardan 214'ünün hiç gerçekleşmediği, 181'inin doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği, ayrıca örgütle bağlantısının da bulunmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; terör örgütü PKK/KCK ile mücadelede uygulanan, tehlikeyi oluştuğu kaynağında bulup bertaraf etme anlayışına dayalı 'yeni mücadele konsepti'; olay merkezli operasyon anlayışından 'kesintisiz operasyon' anlayışına geçilmesi ile birlikte aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sınırlarda ve sınır ötesinde güvenlik güçlerinin etkinliğinin artması, terörist unsurların yurt içi ve yurt dışı bağlantısının kesilmesini sağlarken, örgütün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sızma girişimlerini de engelledi.

EYLEM YAPAMAZ HALE GELDİTerörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve alınan bu önlemler ile birlikte örgüt hedeflediği sansasyonel eylemleri gerçekleştiremez hale geldi. Eylem yapamayan terör örgütü, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak, örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu yükseltmek, kitle desteğini tekrar kazanmak amacıyla alternatif eylem arayışlarına yöneldi. Terör örgüt yöneticilerinin orman yakma, araç ve fabrika kundaklama, otobüs ve metrobüs yakma gibi eylem talimatları verdiği yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı. PKK/KCK terör örgütü yöneticisi Murat Karayılan'ın 22 Haziran'da örgüte müzahir bir yayın organı vasıtasıyla örgüt mensuplarına, "Düşmana karşı sessiz kalmamalı, direnişe geçmeliyiz. Hiçbir genç çaresiz değildir. 2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir. Onlar da çakmak ve kibritle mücadele edebilir" şeklinde talimatlar verdiği belirtildi. DOĞAL AFET VE KAZALARI ÖRGÜT ÜSTLENDİTerör örgütünün eylemsel başarısızlığını ve zayıflığını sona erdirmek, yaşanan kadro sıkıntısını yeni katılımlarla takviye edebilmek için son dönemde Türkiye'de doğal afet veya kazaen meydana gelen orman yangınları, fabrika ve araç yangınları gibi olaylar, örgütün paravan yapılanmaları tarafından üstlenilmeye başlandı. 2020 yılında Türkiye'de meydana gelen olaylardan 420 olayın terör örgütü tarafından üstlenildiği, söz konusu üstlenmelerden sadece 17 olayın örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Eylemlere karıştığı tespit edilen 26 şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.

Terör örgütünün üstlendiği olaylar incelendiğinde ise 214 olayın hiç gerçekleşmediği, 181 olayın doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ve örgütsel bağlantısının bulunmadığı belirlendi. 8 olayın tespit çalışmalar ise devam ediyor. Güvenlik güçlerince terör örgütü tarafından üstlenilen olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

ANKARA,


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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