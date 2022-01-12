Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist hücre evinde yakalandı - Haberler
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Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist hücre evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak eylem için Mersin'e geldiği belirlenen PKK'lı terörist, gizlendiği hücre evinde yakalandı.

MERSİN (İHA) - Yunanistan üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak eylem için Mersin'e geldiği belirlenen PKK'lı terörist, gizlendiği hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütünün yurt dışındaki kamplarında eğitim gören bir örgüt mensubunun eylemsel faaliyetlerde bulunmak üzere Mersin'e geldiği belirlendi. Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Z.K. adlı şüphelinin Mersin'de gizlendiği hücre evini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Z.K. adlı şüpheliyle birlikte milis işbirlikçisi A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist hücre evinde yakalandı

Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist hücre evinde yakalandı

Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist hücre evinde yakalandı

Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist hücre evinde yakalandı

Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist hücre evinde yakalandı

Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist hücre evinde yakalandı

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