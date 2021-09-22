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Son dakika: evrilen otomobilin sürücüsü öldü, kızı ve annesi yaralandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kızı ve annesi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kızı ve annesi yaralandı.

Şeyma C'nin (39) kullandığı 01 AFJ 570 plakalı otomobil, Kantar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Şeyma C. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün 6 yaşındaki kızı E.E.C. ile annesi N.G. (51) yaralandı.

Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün cenazesi, Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika: evrilen otomobilin sürücüsü öldü, kızı ve annesi yaralandı

Son dakika: evrilen otomobilin sürücüsü öldü, kızı ve annesi yaralandı

Son dakika: evrilen otomobilin sürücüsü öldü, kızı ve annesi yaralandı

Son dakika: evrilen otomobilin sürücüsü öldü, kızı ve annesi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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