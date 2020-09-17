Son dakika... Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar
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Son dakika... Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar

Son dakika 3. sayfa haberi: Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar Hızlı müdahaleyle 2 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan küle döndü Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine çok yakın bölgede çıkan orman yangını panik oluşturdu.

17.09.2020 03:37 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:42

Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar

Hızlı müdahaleyle 2 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine çok yakın bölgede çıkan orman yangını panik oluşturdu. Rüzgarla bir anda yayılan yangından vatandaşlar evlerinden kaçarak uzaklaşırken, alevler havadan ve karadan hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

Aksu ilçesine bağlı Macun Mahallesi'ndeki çalılık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarla birlikte yerleşim bölgelerine çok yakın bölgedeki ormanlık alana sıçrayınca panik oluştu. Vatandaşlar evlerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine yangın bölgesine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait 15 arazöz karadan, 2 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahalede bulundu. Ormanlık alanın yamaç bölgede oluşu karadan müdahaleyi zorlaştırırken, mahalle sakinleri de yangının yayılımını azaltmak için çaba sarf etti. Evlerinden çıkan mahalleliler de ekiplerin çalışmalarını tepelik alandan merakla izledi.

"2 dakikada tepeye çıktı"

Yangının çıktığı alana yakın kısımda evi bulunan Hasan Servet, olayı duyunca 40 kilometre uzaklıktan aracıyla geldiğini belirterek, "Rüzgardan dolayı 2 dakika içerisinde tepeye çıktı. Tepe olduğu için atlayamamış. Allah'ın izniyle kontrol altına alındı. Seralar var, evler var. Yangın bu tarafa atlasaydı çok kötü olurdu. Çok korktuk." Dedi.

3 hektarlık alan zarar gördü

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektar ormanlık alan yarım hektar da tarım arazisi küle döndü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

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Son dakika... Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar

Kaynak: İHA

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