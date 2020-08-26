Son dakika! Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandı (2) Son dakika haberlerine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİKırklareli Vize ilçesinde dün gece yarısı, hırsızlık yapmak için girdiği evde, emekli öğretmen çift Aykut Küçükesin ve Vesile Küçükesin'i bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Caner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırklareli Vize ilçesinde dün gece yarısı, hırsızlık yapmak için girdiği evde, emekli öğretmen çift Aykut Küçükesin ve Vesile Küçükesin'i bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Caner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Caner Y.,'nin adliyedeki sorgusu sürerken, öldürülen çiftin Gazi Mahallesi'ndeki yaşadığı eve sevenleri akın etti. Toplanan kalabalık, öldürülen emekli öğretmen çift için gözyaşı dökerken polis, evin kapısını mühürleyerek etrafına şerit çekti.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'Öldürülen emekli öğretmen çiftin, ilçelerinde büyük üzüntü yaşattığını belirten Vize Belediye Bas¸kanı Ercan O¨zalp, "I·lc¸emizde olmaması gereken olay oldu. Çok u¨zgünüz. Du¨nya tatlısı insanlardı. Binlerce o¨gˆrencisi var, ben de onun öğrencilerinden bir tanesiyim, c¸ok u¨zu¨ntu¨lu¨yu¨m. Aks¸am da buradaydım. So¨yleyecek, anlatacak kelimeler bulamıyoruz. 'Vize'de iki gu¨zel insan kim var?' diye sorsanız so¨ylenecek insanlardı. Su¨tten kediyi kovmazlar, karıncayı incitmezler. C¸ok u¨zu¨ntu¨lu¨yu¨z, bo¨yle bir olayla kars¸ılas¸tık. Şüpheli yakalanmıs¸. Yetkili makamlar cezalarını verecek ancak giden hiçbir şekilde geriye gelmez. Hepimizin bas¸ı sagˆ olsun" dedi.'KARINCAYI İNCİTMEZLERDİ'Öldürülen çiftin arkadaşlarından emekli öğretmen Murat Kurt da "Çok iyi iki insanı kaybettik. O¨gˆretmen arkadas¸ımızla 20 yıl beraber c¸alıs¸tık. Koms¸umuzdu. Karıncayı incitmez, iyilik severlerdi. O¨gˆrencilerine kars¸ı gayet iyi davranırdı. Hic¸ kimseden bugu¨ne kadar s¸ikayet olmamıs¸tır. Vatandas¸lar tarafından sevilen bir kis¸idir. Olayı aks¸am o¨gˆrendim. Olay daha o¨nce olmus¸. U¨zgu¨nu¨z, c¸ok degˆerli bir kis¸iydi" diye konuştu. ?Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/VİZE KIRKLARELİ

Kaynak: DHA