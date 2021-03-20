Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
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Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi

20.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:14

Son dakika haberine göre Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdiBURSA'da evinde çıkan yangını görünce 3 çocuğunu içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi.

Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi

BURSA'da evinde çıkan yangını görünce 3 çocuğunu içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi. Anne, çocuklarının komşular tarafından evden çıkarılıp, bölgeden uzaklaştırıldığını öğrenince sakinleşti.

Mustafakemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi Tuna Sokak üzerindeki Terzioğlu Apartmanı'nın giriş katında dün saat 19.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, alışverişte olan Sevgi A., komşularının telefonu üzerine koşarak evine geldi. 9,10 ve 14 yaşlarındaki çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirerek, eve girmeye çalıştı. Güçlükle engellenen anne, çocuklarının komşular tarafından dışarıya çıkarıldığını ve bölgeden uzaklaştırıldığını öğrenince derin nefes aldı.

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Son Dakika | BURSA Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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