Son dakika... Evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika gündem haberi... Kadıköy ve Üsküdar'da aralarında CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in evinin de bulunduğu 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy ve Üsküdar'da aralarında CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in evinin de bulunduğu 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 Temmuz ile 9 Ağustos arasında Kadıköy ve Üsküdar'da 4 ayrı evden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 12 Ağustos'ta şüpheli Vedat B. (37), Ahmet B. (30) ve Zeynep A.'yı (28) yakaladı.

Şüphelilerin 9 Ağustos'ta Eren Erdemin Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki evinden 3 bin dolar değerinde kol saati, 2 bin dolar değerinde yüzük, 4 bin lira, cep telefonu, tablet, cüzdan ve içerisindeki kimlik kartı ve banka kartlarını çaldıkları belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlık olayından sonra bir bankta oturan şüphelilerden birinin Eren Erdem'in evinden çaldıkları kol saatini taktığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA