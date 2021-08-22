Evlenme vaadiyle kendisini kandırdığını iddia ettiği kadını öldüren zanlı tutuklandı

Evlenme vaadiyle kendisini kandırdığını iddia ettiği kadını öldüren zanlı tutuklandı Kırşehir'de evlilik vaadiyle kandırıldığını ileri süren ve yabancı uyruklu kadını evinin önünde bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.