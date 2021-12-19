DİYARBAKIR (İHA) - Evlat nöbetindeki babadan çocuklara çağrı: "Toplanıp devletimize sığının"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 840'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından Halkların Demokratik Partisi'ni sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 840'ıncı gününde de devam ediyor. Hatay'ın Antakya İlçesinde ikamet eden ve 2015 yılında işyerinde eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın babası Ekrem Artık, evladına ve arkadaşlarına dönme çağrısında bulundu.

Baba Ekrem Artık, 6 yıldır oğlunun HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini söyledi. Bugüne kadar oğlunun ne sesini ne de yüzünü gördüğünü belirten Baba Artık, "Sağ mı, ölümü bilmiyoruz. HDP'nin ne hakkı var evlatları götürüyor? Hiç mi vicdanları sızlamıyor? Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum Erhan, sesimi duyuyorsan, kimsenin sözüne kanmayın. Size hep yalan söylüyorlar. Oğlum, arkadaşlarınızla beraber toplanıp devletimize teslim olun" dedi.