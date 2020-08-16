Son Dakika: Evlat nöbeti tutan anneler seslerini yükselterek eylemlerini sürdürüyor
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Son Dakika: Evlat nöbeti tutan anneler seslerini yükselterek eylemlerini sürdürüyor

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 349 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi devam ederken, anne Hatice Ay, "Benim oğlumun hayali vardı.

Son Dakika: Evlat nöbeti tutan anneler seslerini yükselterek eylemlerini sürdürüyor
16.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:44

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 349 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi devam ederken, anne Hatice Ay, "Benim oğlumun hayali vardı. Ben oğlumu HDP'den istiyorum onun için onların kapısına geldim ve HDP oğlumu götürdü. HDP aracı olmasaydı kimse oğlumu götüremezdi. Oğlumu dağdakiler değil HDP dağa kaçırdı" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 349 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor. 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP'lilerin bunu bile görmezden gelerek çocuğunu dağa kaçırılmasında aracı olduğunu söyledi.

"OĞLUMUN HAYALİ KUYUMCU SEKTÖRÜNDE USTA OLMAKTI"

Herkesin olduğu gibi oğlunun bir hayali olduğunun altını çizen anne Hatice Ay, "Ben buraya oğlum Muhammed Canbey için HDP kapısının önüne gelmişim. Oğlum çalışıyordu ve cumartesi günleri dahi çalışıyordu. Oğlum en son çalıştığı haftanın pazarı 2015 yılının Mart ayının 25'inde arkadaşları ile bulaşacağını söyledi ve gece evden çıktı bir daha kendisinden haber alamadık. 5 yıldır oğlumu arıyorum hiçbir haber alamadım. Herkesin olduğu gibi benim de oğlumun hayali vardı. Oğlum kuyumcu atölyesinde çalışıyordu. Lise birinci sınıftan sonra okula gitmedi. Her zaman kendisine söylerdim. Oğlum sen okul okumadın bari elin bir meslek tutsun. Oğlum mesleğinde usta olmak istediğini söylerdi bana" dedi.

"HDP ARACI OLMASAYDI KİMSE OĞLUMU GÖTÜREMEZDİ."

Oğluna çağrıda bulunan anne Ay, "Muhammed oğlum eve dön hastasın, 5 yıldır sen oralarda ne yapıyorsun, kaç gel adalete ve devlete teslim ol. Hepimiz hasta olduk, kardeşlerin hepsi seni çok özledik. Ne işin var oğlum oralarda onların sana hayrı yok çık gel teslim ol. Ben sağ olana kadar buradan gitmeyeceğim ve oğlum gelene kadar da buradayım. Ben oğlumu HDP'den istiyorum, onun için onların kapısına geldim ve HDP oğlumu götürdü. HDP aracı olmasaydı kimse oğlumu götüremezdi. Oğlumu dağdakiler değil HDP'liler dağa kaçırdı. Ben adalete güveniyorum ve inşallah oğlumu bana geri getirirler" diye konuştu.

Anne Hatice Ay, şimdi oğlundan gelecek bir haber bekliyor.

(Sedat Irmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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