Son Dakika | Evlat hasreti çeken anne Koç: '40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar' - Haberler
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Son Dakika | Evlat hasreti çeken anne Koç: "40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Evlat hasreti çeken anne Koç: "40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 750'nci...

- Evlat hasreti çeken anne Koç: "40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 750'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 750'nci gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemde yer alan Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi. Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten anne Koç, "2013'te 4 HDP ve PKK milisleri evladımı götürdü. 8 yıldır aramadığım sormadığım kapı kalmadı, şimdiye kadar kızımdan hiç haber alamadım öldü mü kaldı mı bilmiyorum. HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum artık yeter çocuklarımızı bize göndersin. 8 yıldır ne düğünümüz var ne de bayramımız, 8 yıldır evimde taziye var. 40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar yazık günah değil mi bu anneler her gün ağlıyor. Hangi HDP milletvekilinin çocukları dağda, neden hep fakir fukara çocukları dağda ölüyor, 15 yaşındaki kızları dağa götürüyorlar. Kadın hakları diyorlar onlarda kadın neden ellerine ilah verip dağa gönderiyor" dedi. Kızım orası senin yerin değil" dedi.

Son Dakika | Evlat hasreti çeken anne Koç: 40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar

Son Dakika | Evlat hasreti çeken anne Koç: 40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar

Son Dakika | Evlat hasreti çeken anne Koç: 40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar

Son Dakika | Evlat hasreti çeken anne Koç:
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Evlat hasreti çeken anne Koç: '40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar' - Haberler
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