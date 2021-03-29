Son dakika! Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
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Son dakika! Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel
Son dakika! Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Son dakika haberi... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evi kullanılamaz hale gelen Şerife Kırmaz, "Her şeyim yandı" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

Osmanlı beldesi Merkez Mahallesi'nde Satılmış ve Şaban Kırmaz kardeşlerin oturduğu iki katlı evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen Satılmış Kırmaz, ambulansla kontrol amaçlı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Şaban Kırmaz'ın eşi Şerife Kırmaz, "Her şeyim yandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.


Son dakika! Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Son dakika! Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Son dakika! Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Son dakika! Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Son dakika! Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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