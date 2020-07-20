Son dakika! Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
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Son dakika! Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberleri: ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halil Boy (26), sol göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Son dakika! Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
20.07.2020 00:47 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:24

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halil Boy (26), sol göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde yürüyen Halil Boy, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Boy'a 6 el ateş eden şüpheli, daha sonra motosiklete binip, olay yerinden kaçtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunla sol göğsünden yaralanan ağır şekilde Boy, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Boy'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

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