Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti

04.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:57
Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, anne ve babasıyla tartışan madde bağımlısı Y.Ç., evi ateşe verdikten sonra komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp etti.

DÜZCE'de, anne ve babasıyla tartışan madde bağımlısı Y.Ç., evi ateşe verdikten sonra komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp etti. Y.Ç. yakalanırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay saat 22.00 sıralarında Karaca Mahallesi 1459 Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.Ç. eve gelerek anne ve babasıyla tartıştı. Y.Ç. evi ateşe verdikten sonra komşusunun evine girdi. Komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp eden Y.Ç. otomobille kaçmaya başladı. İhbar üzerine polis ekipleri peşine düştükleri Y.Ç.'yi kovalamaca sonucu Konuralp Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ç.'nin gasp ettiği cep telefonu ve laptoplar ele geçirildi.Bu sırada Y.Ç.'nin çıkardığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.  

 


Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti
Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti
Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti
Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seren Serengil Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Ömer Bayram Fatih Terim Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 23:57:41. #1.14#
title