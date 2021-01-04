Son Dakika | Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, anne ve babasıyla tartışan madde bağımlısı Y.Ç., evi ateşe verdikten sonra komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp etti.

DÜZCE'de, anne ve babasıyla tartışan madde bağımlısı Y.Ç., evi ateşe verdikten sonra komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp etti. Y.Ç. yakalanırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay saat 22.00 sıralarında Karaca Mahallesi 1459 Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.Ç. eve gelerek anne ve babasıyla tartıştı. Y.Ç. evi ateşe verdikten sonra komşusunun evine girdi. Komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp eden Y.Ç. otomobille kaçmaya başladı. İhbar üzerine polis ekipleri peşine düştükleri Y.Ç.'yi kovalamaca sonucu Konuralp Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ç.'nin gasp ettiği cep telefonu ve laptoplar ele geçirildi.Bu sırada Y.Ç.'nin çıkardığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ