Son dakika haberi: Evinden kaçırılan zihinsel engelli çocuk bulundu: 3 gözaltı

Son dakika habere göre Evinden kaçırılan zihinsel engelli çocuk bulundu: 3 gözaltı Manisa'nın Selendi ilçesinde gelin edilmek üzere evinden kaçırılan 16 yaşındaki Şadiye Çankaya İzmir'de bulundu Şadiye Çankaya'yı kaçıran 3 kişiden 2'si ve ev sahibi gözaltına alındı Vücudunda darp izlerine rastlanan çocuk...

Evinden kaçırılan zihinsel engelli çocuk bulundu: 3 gözaltı

Manisa'nın Selendi ilçesinde gelin edilmek üzere evinden kaçırılan 16 yaşındaki Şadiye Çankaya İzmir'de bulundu

Şadiye Çankaya'yı kaçıran 3 kişiden 2'si ve ev sahibi gözaltına alındı

Vücudunda darp izlerine rastlanan çocuk yapılan muayenesinin ardından geçici olarak devlet koruması altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde gelin edilmek üzere 3 kişi tarafından evinden zorla kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye Çankaya İzmir Gümüşpala'da kaçırıldığı evde bulundu. Olayla ilgili kaçıranlardan 2 kişi ve ev sahibi gözaltına alınırken kız çocuğu da geçici olarak devlet koruması altına alındı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Tepeeynihan Köyündeki evinden gelin yapılmak üzere zorla kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye Çankaya isimli kız çocuğu yapılan teknik takip sonucu dün İzmir Gümüşpala'da bulundu. 26 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Süleyman K.'ya gelin yapmak üzere kaçırılan kız çocuğunun yapılan muayenesinde vücudunda darp izlerine rastlanırken kız çocuğu verdiği ifadesinde kaçıranlar tarafından şiddete maruz kaldığını söylediği öğrenildi. Kızı kaçıranlardan Dudu K., Süleyman K. gözaltına alınırken Süleyman K.'nın erkek kardeşi Ferdi K. ise aranmaya devam ediliyor. Olayla ilgili olarak İzmir'de saklandıkları evin sahibi olan Süleyman K.'nın dayısının da gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Şadiye Çankaya'nın İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL