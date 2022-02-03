Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu - Haberler
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Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da kar sebebi nedeniyle evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kar sebebi nedeniyle evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu.

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Keban ilçesi Denizli köyünde kızı ile birlikte ikamet eden 88 yaşındaki Elif Edibe Yıldırım evinin ön kapı kısmında bulunan saç çatı çöktü. Kızı ile evde mahsur kaldığını ihbar edilmesi üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler seferber oldu. Komandolar, karla kapalı olan evin kapısının önünü açarak saç çatıyı tamir etti.

Elif nine komandolara teşekkür ederek dualarla uğurladı. - ELAZIĞ

Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Komando, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

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