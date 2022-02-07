Son Dakika | Evinde çıkan yangınında hayatını kaybeden talihsiz adam toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ev yangınında hayatını kaybeden 51 yaşındaki adam toprağa verildi.

Olay, Sandıklı'nın Sorkun köyünde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Köydeki 2 katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada köy sakinlerinin evde Coşkun Türkavcı isimli bir şahsın bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. İş makineleri ile yürütülen arama çalışmalarında yaklaşık 2 saat sonra Türkavcı'nın cansız bedeni molozların arasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan Türkavcı'nın cenazesi aile üyelerine teslim edildi. Türkavcı ardından öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR