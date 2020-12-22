Son Dakika | Evi ateşe verip intihar etti
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Son Dakika | Evi ateşe verip intihar etti

22.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:18

Bir son dakika haberine göre - Evi ateşe verip intihar etti Konya'da halasıyla birlikte yaşayan 24 yaşındaki genç, evi ateşe verdikten sonra kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

- Evi ateşe verip intihar etti

KONYA - Konya'da halasıyla birlikte yaşayan 24 yaşındaki genç, evi ateşe verdikten sonra kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Temizcan Sokak'ta bulunan apartmanın 6. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daireden yükselen dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangının çıktığı apartman tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de daireye girerek yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra evde yapılan incelemede, Osman Deveci doğalgaz borusunda asılı bulundu. Ceset üzerinde ve evde yapılan incelemede Osman Deveci'nin evi ateşe verdikten sonra kendisini astığını tespit etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Osman Deveci'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Evi ateşe verip intihar etti
Son Dakika | Evi ateşe verip intihar etti
Son Dakika | Evi ateşe verip intihar etti
Son Dakika | Evi ateşe verip intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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