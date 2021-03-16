Son dakika: Eve operasyonda binlerce kaçak malzeme bulundu
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Son dakika: Eve operasyonda binlerce kaçak malzeme bulundu

16.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:18
Son dakika: Eve operasyonda binlerce kaçak malzeme bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evde yapılan aramalarda, binlerce kaçak elektronik sigara, cep telefonu, simkart ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evde yapılan aramalarda, binlerce kaçak elektronik sigara, cep telefonu, simkart ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Edirne'nin İpsala İlçesindeki bir ikamette arama yapıldı.

Aramalarda, 164 kutu içerisinde 4 bin 208 adet elektronik sigara aparatı, 3 bin 180 adet simkart, 266 adet akıllı cep telefonu, 93 adet şarj adaptörü, 17 adet şarj kablosu ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli 1 şahsa işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika: Eve operasyonda binlerce kaçak malzeme bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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