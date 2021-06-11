Son dakika: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
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Son dakika: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Son dakika: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir evin içerisine yılan girdi. Yılanı fark eden vatandaşlar, telaşa kapılarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, evin içindeki yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yılan, yakalanarak evin içerisinden çıkarıldı. Ekipler, yılanı daha sonra evden uzaklaştırarak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı. - KOCAELİ

Son dakika: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
Son dakika: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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