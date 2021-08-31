Son dakika: Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
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Son dakika: Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı Mersin'de 5 kişilik bir ailenin yaşadığı apartmanın zemin katındaki daire giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

MERSİN - Mersin'de 5 kişilik bir ailenin yaşadığı apartmanın zemin katındaki daire giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireye yılan girdi. Balkondan giren yılanı fark eden ailenin 5 ferdi, korku içerisinde dışarıya çıktı. Ev sahibi Yıldıray Üredi'nin ihbarı üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oturma odasına kadar giren yılanı zarar görmeden yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Son dakika: Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Son dakika: Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Son dakika: Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Son dakika: Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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