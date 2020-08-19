Son Dakika: Evden hırsızlık yapan zanlılar polisin takibi sonucunda yakalandı Son dakika habere göre Evden hırsızlık yapan zanlılar polisin takibi sonucunda yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde "Evden Hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" konuları ile ilgili yaptıkları araştırma neticesinde 4 kişiyi yakaladı.

Evden hırsızlık yapan zanlılar polisin takibi sonucunda yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde "Evden Hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" konuları ile ilgili yaptıkları araştırma neticesinde 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü İlçesinde meydana gelen "Evden Hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" konuları ile ilgili yürütülen çalışmalarda Yakuplu Mahallesindeki bir sokakta şüpheli şahısların olduğu ve hırsızlık yaptıkları bilgisini aldı. İhbar üzerine adrese geçen ekipler, olay yerinde bulunan bir araç içerisindeki şüpheli şahıslar Mesut G. (22), Murat K. ve Berdar K. takibe alarak Ambarlı Mahallesinde yakaladı. Yakalanan şahısların kullandığı aracın içerisinde yapılan aramalarda 1 adet televizyon, 4 adet tornavida, 2 adet levye, 1 çift eldiven ele geçirildi.

Yapılan incelemede aracın Mehmet Veysi A. tarafından kiralandığı, yapılan GPS incelemesi neticesinde 14 Ağustos 2020 tarihinde Barış Mahallesinde N.A. isimli şahsın ikametinden 20 bin TL parasının ve araç anahtarının çalınması sonucu meydana gelen oto hırsızlığı olayında da kullanıldığı tespit edildi.

Ele geçirilen televizyonun ise Yakuplu Mahallesi Ata Caddesinde meydana gelen hırsızlık olayında çalındığı öğrenildi. Mehmet Veysi A. isimli şahıs ise Küçükçekmece ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA