Son dakika: Evden çıkamayan çocuklara bayramda pasta sevinci

Bir son dakika haberine göre İzmir'de bir anaokulunun müdürü, tam kapanma nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocuklara üzerlerinde çocukların kendi resimlerinin yer aldığı pastalarla sürpriz yaptı.

İzmir'de bir anaokulunun müdürü, tam kapanma nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocuklara üzerlerinde çocukların kendi resimlerinin yer aldığı pastalarla sürpriz yaptı.

İzmir Gaziemir'de özel bir anaokulunun müdürü Şeyma Kılınç, 17 günlük tam kapanma nedeniyle evden çıkamayan öğrencilerini güzel bir projeyle sevindirdi. "Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında 2 yıldır öğrencilerini bayramda sürpriz yaparak sevindirdiklerini söyleyen anaokulu kurucu müdürü Şeyma Kılınç, yeni projelerle çocukları sevindirmeye devam edeceklerini söyledi. Yetkili makamlardan alınan özel izinle okul yönetici ve öğretmenleri, toplam 80 öğrenciye resimli pastalarını teslim etti. Resimli pastalarını ve uzun süredir görmedikleri öğretmenlerini karşılarında gören minik öğrenciler çok sevindi.

Şeyma Kılınç, "Pandemi dönemi özellikle çocuklar için çok zorlu geçiyor. Okullarımız bir açılıyor, bir kapanıyor. Biz geçen sene Çocuk Gülerse Dünya Güler diye bir proje başlatmıştık. Bu projeyle bayramda her çocuğumuza tek tek ziyaret etmiştik. Bu sene yine okulların kapalı olması ve pandeminin devam etmesinden dolayı 'aynı projeyi tekrarlayalım' dedik. Her çocuğumuz için tek tek üzerlerinde resimlerinin yer aldığı pastalar hazırladık. Çocukların evlerine götürmeyi planladık. Bayramda çocuklarımızı yalnız bırakmayalım istedik. Tek isteğimiz bayramlarda çocuklar hep gülsünler" dedi. Resimli pastaları üreten işletme sahibi Dinçer Acar, "Pandemi gölgesinde geçirdiğimiz üçüncü bayram. İnşallah bu bayram pandemi gölgesinde son bayram olur. Bu proje bizim için çok farklıydı. Çok anlamlıydı. Biz de bu anlamlı projede yer aldığımız için okul yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

6 yaşındaki Doğa Kızılkaya'nın velisi sağlık çalışanı Feran Kızılkaya, "Ben bir sağlık çalışanıyım. Sağlık çalışanlarının çocukları olmak çok zordur. Anne olmak da çok zordur. Geçen yıl Şeyma Hocamız yine böyle bir sürpriz yapmıştı. Geçen yıl nöbetçi olduğum için evde yoktum. Böyle bir günde böyle bir olaya şahit olmak çok güzel" derken, 4 yaşındaki Efe Orhan'ın velisi Mustafa Orhan da, "Eşim de bu okulda çalışıyor. Aslında bu etkinliğin sadece çocuklar için hazırlandığını zannederken oğlumuz ve eşim için de gerçekleşen sürpriz için okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Ecem Özkara'nın velisi Sebiha Özkara da, "Böyle bir buruk bir bayramda güzel sürprizler yapıyorsunuz" diyerek okul yöneticilerine teşekkür etti. Minik öğrenci Ecem Özkara, "Korona biterse okulda yine görüşürüz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı