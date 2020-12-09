Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza

Son dakika haberlerine göre ADANA'da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 70 bin lira ceza kesildi.