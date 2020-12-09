Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
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Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza

09.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:12
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza

Son dakika haberlerine göre ADANA'da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 70 bin lira ceza kesildi.

ADANA'da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 70 bin lira ceza kesildi.

Ceyhan ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki evinde E.D.'nin kumar oynattığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, 16 kişinin koronavirüs tedbirlerine uymadan kumar oynadığı görüldü. Kumar oynayanlara toplam 70 bin lira ceza kesildi. Kumar oynattığı ileri sürülen E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.


Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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