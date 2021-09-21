Son dakika: Evde doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hastanede hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: Evde doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hastanede hayatını kaybetti

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Evde doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Bağcılar'da, 6 aylık hamileyken evde doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla cezaevine giren kadın, doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAĞCILAR (AA) - Bağcılar'da, 6 aylık hamileyken evde doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla cezaevine giren kadın, doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Merve C, 6 aylık hamileyken ilaç alarak düşük yapmak istedi.

İlaçların etkisiyle evde doğum yapan kadının, dünyaya gelen bebeğini boğarak öldürdüğü iddia edildi.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Merve C.'yi gözaltına aldı. Merve C.'nin evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldığı ve çocuğu doğurmak istemediği öne sürüldü.

Kasten öldürme suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanan Merve C, pazar günü cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Doğuma bağlı komplikasyonlar yaşadığı belirlenen kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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