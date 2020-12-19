Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi

19.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:11
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi evde mahsur kaldı.

BURSA'da, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi 9'uncu Dilek Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katından çıkan dumanı görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı dar sokağa sokmakta zorlandı. Ekipler, sokağa girmek için büyük çaba sarf etti. Bu sırada evin arka kısmında çıkan yangın büyüdü. Yangın sırasında evde bulunan İlhan Özdemir (45), güçlükle dışarı çıktı. Annesi Şükriye Özdemir (70) ise evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen İlhan Özdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ekipler, o sırada balkonda kurtarılmayı bekleyen Şükriye Özdemir'i balkonda kalması ve temiz hava alması için sık sık uyardı. 

İtfaiye ekipleri yangına evin arka sokağından müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra yaşlı kadın mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yangında evdeki bir kedi ise öldü.'NE OLDUĞUNU ANLAMADIM'

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan Şükriye Özdemir'i de kurtardı. Özdemir evden çıktıktan sonra, "Ben evdeydim, ne olduğunu anlamadım. Ev sahibiyim. İçeride benim dışımda kimse kalmadı. Mutfakta biraz işim vardı o sırada çıktı yangın" dedi.


Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi
Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Bakan İrem Derici Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Neymar Çağdaş Atan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 19:18:36. #1.15#
title