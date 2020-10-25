Son dakika... Evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi
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Son dakika... Evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi

25.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:33

Son dakika haberi: Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde Fatih Topçu'ya ait evde yangın çıktı.

Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, içerde diğer çocuklarının mahsur kaldığını belirterek itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan çocuklar Ömer Hamza (9) ve Eymen Topçu'yu (5) kurtardı.

Yangını haber alarak eve gelen ve yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 çocuk kurtarılamadı.

Adli Tıptaki işlemler tamamlanınca yakınları tarafından alınan çocukların cenazeleri, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ne getirildi.

burada kılanan cenaze namazında aile bireylerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Daha sonra çocukların cenazeler mezarlıkta toprağa verildi.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... Evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Son dakika... Evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Son dakika... Evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Son dakika... Evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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