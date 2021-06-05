Son dakika... Evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Eskişehir'de bir evde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir'de bir evde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Mahallede yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Yangının meydana geldiği evde maddi hasar oluşurken, alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı