Son Dakika: Evde çıkan yangın ikiz kardeşleri ayırdı
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Son Dakika: Evde çıkan yangın ikiz kardeşleri ayırdı

Son dakika gündem haberi... MUŞ'ta 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında evde bulunan Rabia Şavluk (15) ile Belinay İmeç (15) öldü.

Son Dakika: Evde çıkan yangın ikiz kardeşleri ayırdı
24.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:37

MUŞ'ta 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında evde bulunan Rabia Şavluk (15) ile Belinay İmeç (15) öldü. Rabia Şavluk'un ikizi olan Medine Şavluk ise hastaneye kaldırıldı. 

Yangın, dün gece Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katındaki evde meydana geldi. Apart daire olduğu ileri sürülen evde henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dumandan zehirlenen ikizlerden Rabia Şavluk ve arkadaşları Belinay İmenç olay yerinde hayatını kaybetti. Medine Şavluk (15) ise Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

2 kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken polis, olayla ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlattı. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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