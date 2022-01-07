Son dakika: EV YANGININDA HAYATINI KAYBEDEN BEDENSEL ENGELLİ MUZAFFER TUMLU TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, evde sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Muzaffer Tumlu (75) toprağa verildi.

Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde Muzaffer ve Meryem Tumlu (74) çiftine ait tek katlı müstakil evde dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların battaniyeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Meryem Tumlu, son anda dışarı çıkarak canını kurtarırken, iki bacağı diz altından ampute olan bedensel engelli eşi Muzaffer Tumlu ise içeride mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese 3 itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Meryem Tumlu'ya ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Muzaffer Tumlu'nun cesedine ulaştı.

Muzaffer Tumlu için bugün öğle namazına müteakip Selimşahlar Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Cenaze namazında eşi Meryem Tumlu ve kızı Oya Çelebi (32) gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren anne ve kızını akrabaları sakinleştirdi.

'SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTIM, ÇIKARAMADIM'

Meryem Tumlu yaşadıkları olayı anlattı. Tumlu, "Dışardaydım, Muzaffer sobayı yaktı. Yakma dedim, bu sunta tahtalara güvenme dedim. Israr etti. Baktım, sıçrayan kıvılcımlardan battaniye alev almış, komşulara seslendim. O sırada ceketi tutuştu. 'Soy beni, ceketimi çıkar' dedi. Sürüklemeye çalıştım. Sobanın boruları patladı, tavan tutuştu. Çok üzgünüm, beni kimlere bırakıp gitti" dedi.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SIRTINDA EVE TAŞIMIŞTI

Yaşamını kaybeden Tumlu'nun hikayesinden ise dram çıktı. Diyabet nedeniyle 2 bacağı kesilen Tumlu, 2018 yılının ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından taburcu olan Tumlu, daha sonra evine götürülmek üzere Çetin Karamanlar'ın kullandığı ambulansa bindirildi. Ancak yolların bozuk olması ve Tumlu'nun evinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatılması nedeniyle ambulans sokağa giremedi. Bunun üzerine ambulans şoförü Çetin Karamanlar yaşlı adamı sırtına alıp, yaklaşık 500 metre taşıdı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

2018 yılında cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin medyada yer alması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" diyerek Tumlu'yu sırtında taşıyan ambulans şoförü Karamanlar'dan övgüyle bahsetti.

Öte yandan ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Tumlu'yu sırtında taşıması sonrası çıkan görüntülerin ardından plaketle ödüllendirildi.

Cenazeye katılan ambulans şoförü Çetin Karamanlar (54), aileye başsağlığı diledi. Ölümü duyduğu an büyük üzüntü yaşadığını belirten Çetin Karamanlar, "Muzaffer amca Saruhanlı Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisi olduktan sonra, doktor tarafından eve nakli söylendi. Biz de sağlık memuru arkadaşlarımızla birlikte evine getirmek üzere yola çıktık. Geldiğimiz bölge kış olmasından dolayı çamurluydu. Ambulansla bir noktaya kadar gelebildik. Baktık ki sedye ile taşıma imkanı yok, Muzaffer amcayı sırtıma alarak evine kadar götürdüm. Teşekkür etti, 'Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var' dedi. 'Görevimiz' dedim. Dün ölüm haberini aldım. Yanarak can verdiğini duydum, çok üzücü bir olay. Muzaffer amca ile bizim ayrı bir hukukumuz vardı. Ona gelen gıda ve yardımları yerini bilmedikleri için bana sorarlardı, getirirdim. Çok mutlu oluyordu. Fakirdi, garipti, üzgündü" diye konuştu.