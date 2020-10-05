Son dakika! Ev yangınında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Osmaniye'de evin mutfağında çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de evin mutfağında çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kadirli ilçesinde, 20 Eylül'de meydana gelen yangında ağır yaralanan Filiz Özmetli (31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeni Mahalle'deki evinin mutfağında tüpten çıktığı iddia edilen yangında yaralanan bir çocuk annesi kadın, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat