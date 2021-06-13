Son dakika! Ev arkadaşının silahla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika! Ev arkadaşının silahla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Elmalı Mahallesi'nde oturan H.K. ile ev arkadaşı S.K, evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, arkadaşına tabancayla ateş etti.

Kulağından ve sol kolundan yaralanan H.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Son dakika! Ev arkadaşının silahla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Ev arkadaşının silahla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Ev arkadaşının silahla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Ev arkadaşının silahla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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