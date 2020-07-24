Son Dakika: "Eurasia Airshow-2020" dijital olarak yapılacak Gelen son dakika haberine göre Askeri ve sivil havacılık sektörünün temsilcilerinin katılımıyla 2018 yılından beri yapılan "Eurasia Airshow", korona virüs salgını nedeniyle 2-6 Aralık'ta dijital olarak yapılacak.

Askeri ve sivil havacılık sektörünün temsilcilerinin katılımıyla 2018 yılından beri yapılan "Eurasia Airshow", korona virüs salgını nedeniyle 2-6 Aralık'ta dijital olarak yapılacak.

Eurasia Airshow yöneticisi Hakan Kurt, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında havacılık fuarı Eurasia Airshow ile ilgili bilgiler paylaştı. Eurasia Airshow 2020 katılımcılarının yüzde 60'ının yabancı olduğunu ifade eden Kurt, korona virüs salgını dolayısıyla önceliklerinin katılımcıların sağlığı olduğunu belirterek, "Salgının dünyada seyrini değerlendirerek, Eurasia Airshow için bir düzenleme yaptık. Eurasia Airshow 2020, 2-6 Aralık'ta dijital olarak gerçekleşecek. Fuarcılıkta geldiğimiz vizyonu, İsrail Savunma Fuarı 2017'den beri kopyalıyor" ifadelerini kullandı.

Dijital olarak gerçekleştirilecek Eurasia Airshow 2020 için kendi programlarını yaptıklarının altını çizen Kurt, "Bu dünyada ve Türkiye'de ilk fuar uygulamasıdır. Görüşmelerimiz bunun üzerinden olacak. Fuara yurt dışından katılacak firmalar, gösteri uçuşlarını kendi ülkelerinde yapacak. Biz de bunu söz konusu program üzerinden diğer katılımcılara canlı olarak aktaracağız. Uçuş görüntülerine 2 gün boyunca ulaşılabilecek" dedi.

Etkinliğin dijital ortamda yapılmasıyla daha fazla kişinin etkinliğe katılımının olacağını belirten Kurt, sipariş beklentilerinin 30 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Korona virüs salgını öncesinde 24-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi beklenen Eurasia Airshow, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA