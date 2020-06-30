Son Dakika: Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil... Son dakika habere göre Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi. Kaynak: AA