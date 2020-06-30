Son Dakika: Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil...
Son dakika habere göre Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.
30.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:31
Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA