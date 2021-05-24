Son dakika! Etiyopya, Tigray'da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetti
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Son dakika! Etiyopya, Tigray'da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetti

Son dakika! Etiyopya, Tigray'da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyon sırasında beyaz fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetti.

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyon sırasında beyaz fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kimyasal silaha sahip olmadığı gibi tarihinde hiçbir zaman uluslararası hukuka aykırı bu tür silahları kullanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz The Telegraph gazetesinin görgü şahitlerine ve fotoğraflara dayanarak hazırladığı haberin kasıtlı ve sorumsuzca hazırlandığı ve bölgedeki tansiyonu artırmak amacı taşıdığı ifade edildi.

Etiyopya'nın dünyanın herhangi bir yerinde kimyasal silah kullanımını en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan açıklamada, haberin son zamanlarda hükümete yönelik baskı çabalarından biri olduğuna işaret edildi.

Gazete dün yayınladığı haberinde, çok sayıda insanın vücudunda oluşan yanıkların operasyona katılan Etiyopya ve Eritre ordusunun beyaz fosfor bombası kullanması sonucu meydana gelmiş olabileceğini yazmıştı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Tigray krizindeki sorumlulukları gerekçesiyle çok sayıda Etiyopyalı ve Eritreli mevcut ya da eski yetkiliyi yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Tigray'da çatışmalar sürüyor

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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