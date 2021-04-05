Son dakika... Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Eritre askerleri geri çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Eritre askerleri geri çekildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika... Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Eritre askerleri geri çekildi

Son dakika habere göre Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı savaşan Eritre askerlerinin geri çekildiği bildirildi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı savaşan Eritre askerlerinin geri çekildiği bildirildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tigray bölgesinde TPLF üyelerine karşı Etiyopya askerlerine destek vermek için bulunan Eritre askerlerinin geri çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, Eritre askerlerinin geri çekilmesiyle Etiyopya askerlerinin sınır hattında kontrolü sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 26 Mart'ta kuzeydeki isyancılara yönelik askeri operasyona destek veren Eritre birliklerinin Etiyopya'dan çekileceğini duyurmuştu.

Eritre kuvvetleri, insan hakları kuruluşları tarafından Tigray'da sivil katliamı yapmak ve tecavüzle suçlanıyor.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 5 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Eritre askerleri geri çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 00:25:06. #1.15#
title