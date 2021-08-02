Son dakika... Etiyopya, komşusu Sudan'ı ülkedeki isyancıları ve terörü desteklemekle suçladı
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Son dakika... Etiyopya, komşusu Sudan'ı ülkedeki isyancıları ve terörü desteklemekle suçladı

Son dakika... Etiyopya, komşusu Sudan'ı ülkedeki isyancıları ve terörü desteklemekle suçladı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Etiyopya'nın Moskova Büyükelçisi Alemayehu Tegenu, Sudan'ın Etiyopya'nın kuzeyinde ve batısındaki isyancıları desteklediğini, "terörü" beslediğini iddia etti.

Etiyopya'nın Moskova Büyükelçisi Alemayehu Tegenu, Sudan'ın Etiyopya'nın kuzeyinde ve batısındaki isyancıları desteklediğini, "terörü" beslediğini iddia etti.

Tegenu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuzeydeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Hedasi Barajı'nın inşa edildiği Benishangul-Gumuz eyaletindeki Gumuz isyancılarını Sudan'ın desteklediğini öne sürdü.

"Nobel Ödüllü Başbakan Abiy Ahmed, Sudan'da barışçıl bir dönüşümün gerçekleşmesine önemli katkıda bulundu ancak terörist TPLF, Sudan'ın tarafını seçti." ifadesini kullanan Tegenu, Sudan'ın TPLF ve Gumuz isyancılarıyla terörizm ve Etiyopya'nın kalkınmasını engellemek için iş birliği yaptığını savundu.

Tegenu açıklamada, "Sudan, terör grubu TPLF'ye silah ve mühimmat sağlıyor. Daha önce Sudan gibi teröre destek olan bir ülke gördünüz mü?" ifadesine yer verdi.

TPLF'nin eski Sudan rejimiyle dost olduğunu belirten Tegenu, şu anda eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yanlısı generallerin TPLF savaşçılarını eğittiği ve bunun Etiyopya-Sudan ilişkilerine kötü şekilde zarar vereceği değerlendirmesinde bulundu.

Sudan, Etiyopya'nın Kasım 2020'de TPLF'ye karşı başlattığı askeri operasyondan faydalanarak, iki ülke arasındaki tartışmalı Faşka bölgesini yeniden ele geçirmişti.

Hedasi Barajı konusunda anlaşmazlık yaşayan iki ülkenin arasındaki tansiyon sınırdaki gelişmelerle yeniden yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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