Son dakika: Etiyopya, Hedasi Barajı'na zarar vermek için ülkeye sızmaya çalışan silahlı grubu imha ettiğini duyurdu
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Son dakika: Etiyopya, Hedasi Barajı'na zarar vermek için ülkeye sızmaya çalışan silahlı grubu imha ettiğini duyurdu

Son dakika: Etiyopya, Hedasi Barajı'na zarar vermek için ülkeye sızmaya çalışan silahlı grubu imha ettiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Etiyopya ordusu, Hedasi Barajı'na zarar vermek istediğini ileri sürdüğü isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı "paralı askerlerin", Sudan'dan ülkeye girmeye çalıştığı sırada imha edildiğini duyurdu.

Etiyopya ordusu, Hedasi Barajı'na zarar vermek istediğini ileri sürdüğü isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı "paralı askerlerin", Sudan'dan ülkeye girmeye çalıştığı sırada imha edildiğini duyurdu.

Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, yaklaşık 130 kişilik "paralı askerin" Sudan sınırından ülkeye sızmaya çalıştığını ve bunlardan 50'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Gruba yapılan operasyonda çok sayıda tanksavar mayını ve patlayıcının ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, saldırganlardan 70'inin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Metekel Birleşik Görev Gücü'nden Albay Seife Ingi, barajın korunması için tüm iç ve dış tehditlere karşı gözetleme faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Sudan sınırında Nil Nehri'nin kollarından biri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında su kaynaklarının kullanıma ilişkin anlaşmazlık yüzünden krize yol açmış, tüm diplomatik girişimlere rağmen sorun çözülememişti.

Hedasi Barajı krizi ve tartışmalı Faşka bölgesi nedeniyle Sudan ve komşusu Etiyopya arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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Son dakika: Etiyopya, Hedasi Barajı'na zarar vermek için ülkeye sızmaya çalışan silahlı grubu imha ettiğini duyurdu - Haberler
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