Son dakika... Etiyopya'daki silahlı saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Etiyopya'nın güney eyaleti Amaro'da kimliği belirsiz kişiler tarafından son 1 haftadır düzenlenen silahlı saldırılarda 12 sivilin öldürüldüğü bildirildi.
Etiyopya'nın güney eyaleti Amaro'da kimliği belirsiz kişiler tarafından son 1 haftadır düzenlenen silahlı saldırılarda 12 sivilin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, saldırılar Koore halkının yaşadığı ve yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde düzenlendi.
Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak