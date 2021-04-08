Son dakika... Etiyopya'daki silahlı saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti
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Son dakika... Etiyopya'daki silahlı saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika... Etiyopya'daki silahlı saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Etiyopya'nın güney eyaleti Amaro'da kimliği belirsiz kişiler tarafından son 1 haftadır düzenlenen silahlı saldırılarda 12 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Etiyopya'nın güney eyaleti Amaro'da kimliği belirsiz kişiler tarafından son 1 haftadır düzenlenen silahlı saldırılarda 12 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, saldırılar Koore halkının yaşadığı ve yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde düzenlendi.

Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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