Son dakika: Etiyopya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Etiyopya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Etiyopya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşanan selde ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşanan selde ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Addis Ababa Yangın, Acil Önleme ve Kurtarma Komisyonundan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışların sele neden olduğu kaydedildi.

Sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bazı evlerin yıkıldığı selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu, endişeli aile sevince boğuldu
Ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu, endişeli aile sevince boğuldu
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Muslera Fatih Terim Fırat Aydınus Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Etiyopya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:47:26. #1.15#

title