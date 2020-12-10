Son dakika: Etiyopya'da isteyen herkes ücretsiz Kovid-19 testi olabilecek
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Son dakika: Etiyopya'da isteyen herkes ücretsiz Kovid-19 testi olabilecek

10.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:08
Son dakika: Etiyopya'da isteyen herkes ücretsiz Kovid-19 testi olabilecek

Son dakika gündem haberi: Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, ülkenin başkenti Addis Ababa'da isteyen herkese ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi hizmeti başlattı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, ülkenin başkenti Addis Ababa'da isteyen herkese ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi hizmeti başlattı.

Etiyopya Kamu Sağlığı Enstitüsünün Twitter hesabından, başkentte halkın giderek test yaptırabileceği 34 merkezin ismi paylaşıldı.

Buna göre, hastalık belirtisi göstersin ya da göstermesin herkesin test yaptırabileceği tesislerde, halktan ücret alınmayacak.

Yeni başlatılan hizmetin 110 milyon nüfuslu ülkede, başkentin dışındaki diğer şehirlere de ulaştırılıp ulaştırılmayacağı henüz bilinmiyor.

Ülkede daha önce sadece temaslı kişilere ve belirti gösterenlere ücretsiz test yapılıyordu.

1,7 milyon kişiye test yapılan Etiyopya'da, 114 binden fazla kayıtlı vaka bulunurken, 1769 kişi de yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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