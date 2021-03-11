Son Dakika | Esvatini 20 bin doz Kovid-19 aşısının ilk kısmını teslim aldı
Son dakika haberi: Güney Afrika ülkesi Esvatini, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen aşılarının ilk kısmını teslim aldı.
Güney Afrika ülkesi Esvatini, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen aşılarının ilk kısmını teslim aldı.
Sağlık Bakanı Lizzie Nkosi, yaptığı açıklamada COVAX kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk kısmı olan 20 bin AstraZeneca/Oxford aşısını teslim aldıklarını belirtti.
İlk adımda Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılanacağını kaydeden Nkosi, bu hafta sonuna kadar ek 12 bin doz aşının daha ülkeye getirileceğini bildirdi.
Ülkede 17 bin 215 kişide Kovid-19 tespit edilirken 659 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak