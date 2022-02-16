Son Dakika | Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: "Rusya'nın Ukrayna'ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel" - Haberler
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Son Dakika | Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: "Rusya'nın Ukrayna'ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı:

Son dakika haberler... Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mikk Marran, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermeye devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya "sınırlı" bir askeri saldırı başlatmasının "muhtemel" olduğunu belirtti.

Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mikk Marran, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermeye devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya "sınırlı" bir askeri saldırı başlatmasının "muhtemel" olduğunu belirtti.

Ukrayna-Rusya arasındaki kriz devam ederken, bir ülke daha Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatabileceğini ifade etti. Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mikk Marran yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermeye devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya "sınırlı" bir askeri saldırı başlatmasının "muhtemel" olduğunu belirtti. Söz konusu saldırının füzelerle düzenleneceğini ve Ukrayna'daki "önemli bir bölgenin" işgalini içereceğini aktaran Marran, "Şu anda değerlendirmemiz, bu bölgeleri kontrol etmek için çok fazla asker gerektiğinden, (Rusya'nın) kalabalık nüfuslu şehirlerden kaçınacakları yönünde. Ancak Rus birliklerinin hangi yolu kullanabileceği konusunda net bir anlayış yok" dedi. - TALLİNN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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