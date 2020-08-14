Son Dakika | Eşsiz güzelliğe sahip nilüferler suda görsel şölen sunuyor
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Son Dakika | Eşsiz güzelliğe sahip nilüferler suda görsel şölen sunuyor

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nün sığ kesimlerinde oldukça geniş bir alana yayılan ve "su perisi" olarak da anılan nilüferler, görselliğiyle büyülüyor.

Son Dakika | Eşsiz güzelliğe sahip nilüferler suda görsel şölen sunuyor
14.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:56

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nün sığ kesimlerinde oldukça geniş bir alana yayılan ve "su perisi" olarak da anılan nilüferler, görselliğiyle büyülüyor.

Dünyanın birçok yerinde koruma altında tutulan nilüferler, Beyşehir Gölü'ndeki kapladığı alan itibarıyla Türkiye'nin en geniş alanlarından biri olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 8 bin dekarlık alana yayılan nilüfer bahçesi eskiden beri bölgede bulunmasına rağmen, ulaşımın olmaması nedeniyle sadece yöre halkı tarafından biliniyor.

Göl ve çevresinde balıkçı tekneleri ile yapılan geziler sırasında 2 yıl önce keşfedilen nilüferler, özel koruma alanında bulunuyor.

Mayıs ayında açmaya başlayan nilüferler, ağustos ayının ortasında en olgun haline ulaşıyor. Uzak Doğu'da "lotus" olarak da tanınan bitki, sabahları güneşle birlikte açıp öğle saatlerinde ise kapanıp, suyun altına giriyor. Bu yanıyla "sonsuzluk simgesi" olarak kutsal sayılan çiçek, "su perisi" olarak adlandırılıyor.

"Güzelliğin bilinmesi için harekete geçtik"

Beyşehir Kültür ve Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, küçüklüğünden beri bölgenin tanıtımı için hayal kurduğunu belirterek, "O yaşlarda, küçük fotoğraf makinemle fotoğraflar çekerdim. İki yıl öncesinde, buranın görsel güzelliğinin herkes tarafından bilinmesi için harekete geçtik. Fotoğrafçıları buralara getirmeye başladık. Ayrıca, milli parklar ile iletişime geçerek bölgenin tanıtımı ve korunmasıyla ilgili bir de proje hazırladık. Bu kapsamda, yürüyüş iskelesi ve seyir terası yapılması planlanıyor. Şu anda sadece teknelerle ulaşım sağlanabiliyor. Tamamlandığında yürüyerek de ziyaret edebilecek." ifadelerini kullandı.

Büyükkafalı, iki yıldan bu yana bölgenin bilinirliğinin artması için fotoğraf turları düzenleyerek, sergiler açtıklarını belirtti.

"Nilüferler, sahil boyunca 7 kilometrelik bir alana yayılıyor"

Bölgede 20 yıldır balıkçıkla uğraşan 43 yaşındaki İbrahim Erdoğan, küçüklüğünden beri bölgeyi iyi bildiğini vurgulayarak, ulaşım imkanı bulunmadığı için insanların nilüfer tarlalarından haberi olmadığını söyledi.

Bölgedeki güzelliğin kendilerine normal gelmesine rağmen, birçok insana görsel açıdan seyir zevki sunduğuna değinen Erdoğan, "Nilüferler, Çiftliköy Limanı'ndan başlayarak, sahil boyunca 7 kilometrelik bir alana yayılıyor. Her yıl aynı bölgede, mayıs-haziran aylarında açar, ağustos-eylül aylarına kadar izlenebilir. Buraya öncelikle 'Nilüfer Bahçesi' ismini koyduk. Belediye ve yerel medya sayesinde elimizden geldiğince bölgeyi tanıtmaya çalıştık. Bölgeye gezmeye gelenleri zaman zaman teknemle gezdiriyorum." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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