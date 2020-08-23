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Son Dakika | ESO'nun girişimleriyle Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri özel teşvik kapsamına alındı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) girişimleri sonucunda Eskişehir ili teşvikleri sektörel ve bölgesel olarak arttırılırken, Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri özel teşvik kapsamına alındı.

Son Dakika | ESO'nun girişimleriyle Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri özel teşvik kapsamına alındı
23.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:40

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) girişimleri sonucunda Eskişehir ili teşvikleri sektörel ve bölgesel olarak arttırılırken, Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri özel teşvik kapsamına alındı.

ESO tarafından uzun süredir dile getirilen ve her platformda değiştirilmesi için girişimde bulunulan yatırım teşvikleri konusunda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliklerle birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin hale geldiğini ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Yapılan düzenlemelerle hem stratejik alanlarda yapılacak yatırımların özel olarak desteklenmesi hem de bulunduğu ile göre daha az gelişmiş ilçelerimizin kalkınmasının hızlandırılması sağlanabilecek. Yatırım harcamaları için sağlanan katma değer vergisi iadesiyle vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranları ile vergi indirim oranları ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarı oranının artırılmasına yönelik düzenlemenin süresi uzatılmış oldu. Ülke ekonomisinde oluşturduğu katma değer, ihracat ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olan imalat sanayine yönelik yatırımlara ivme kazandırılması adına bu düzenlemeyi anlamlı buluyoruz" diye konuştu.

"Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri özel teşvik kapsamına alındı"

Yapılan değişiklikler ile birlikte Eskişehir'in Alpu, Günyüzü ve Han ilçelerinin özel teşvik kapsamına alındığının altını çizen Kesikbaş, bu ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımların Eskişehir'in bir alt bölgesi, yani 2. bölge teşviklerinden faydalanabileceğini ifade etti. Kesikbaş, "1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlandı. Bulunduğu il sınırlarına göre daha az gelişmiş ilçelere bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Eskişehir'in Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri de değişiklik kapsamına dahil edildi. Böylelikle söz konusu ilçelerimizde gerçekleştirilecek yatırımlar Eskişehir'in bir alt bölgesi, yani 2. bölge teşviklerinden faydalanabilecek. Bununla birlikte Alpu, Günyüzü ve Han ilçelerimizin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise Eskişehir'in iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yani 3. bölge teşviklerinden yararlanabilecek" dedi.

Eskişehir'in stratejik sektörleri için özel teşvikler

Yapılan değişiklikle 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta ve yüksek teknolojili yatırım konuları başlıklı tablo revize edildi. Bu konu için ayrı bir parantez açan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir sanayisini yakından ilgilendiren bu değişiklikle birlikte kentimiz için stratejik öneme sahip olan sektörler özel teşvik kapsamına alındı" şeklinde konuştu.

Buna göre kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, makine ve teçhizat imalatı, elektrikli makine ve cihazların imalatı, motorlu kara taşıtları imalatı, demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı, ulaşım araçları imalatı 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta ve yüksek teknolojili yatırım konuları olarak kararda yer aldı. Teşvik sisteminde yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye'nin rekabetçi konumunu güçlendirmek ve çevreye saygılı üretimleri desteklemek adına Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz desteğinin üst limiti 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya çıkarıldı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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