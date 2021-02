Son Dakika | Esnaf, kazaların yaşandığı yol için çözüm bulunmasını istedi

DÜZCE'de, Yeni Sanayi Sitesi içerisinde iki yolun kesiştiği noktada her gün meydana gelen kazalar tedirginlik yaratıyor. Bir hafta içerisinde yaşanan kazaları kayıt altına alan sanayi esnafı duruma çözüm bulunmasını istedi.

Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde, 894 Sokak ile 896 Sokak'ın kesiştiği noktada hemen hemen her gün kaza yaşanmaya başladı. Sanayi esnafı, 25- 31 Ocak tarihleri arasında bölgede 7 kaza meydana geldiğini ve kazaların güvenlik kameralarına yansıdığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Can kaybı olmasından endişe duyduklarını belirten esnaf, "Burası 4 yol ağzı. Kör noktada kalıyor. Çok tehlikeli bir yer. Hız kesici bir uyarı levhası olması gerekiyor. Burası maddi hasarlı kazalara neden oluyor. Ekonomik olarak zarara neden oluyor. Her gün kaza oluyor. Can kaybı da olabilir diye korkuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı