Son Dakika: Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? Esnaf hibe desteği hangi gün yatacak?
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Son Dakika: Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? Esnaf hibe desteği hangi gün yatacak?

Son Dakika: Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? Esnaf hibe desteği hangi gün yatacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için açıkladığı 3'er bin ve 5'er bin TL'lik hibe desteği sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son Dakika: Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir hibe hangi gün yatacak? Esnaf hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için açıkladığı 3'er bin ve 5'er bin TL'lik hibe desteği sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son Dakika: Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir desteği hangi gün yatacak? Esnaf gelir desteği başvuruları nasıl yapılır?

ESNAF HİBE DESTEĞİ ÜCRETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için açıkladığı 3'er bin ve 5'er bin TL'lik hibe desteği sonrası başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Desteğe ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, başvurular gelir kaybı ve kira destek başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapılacak.

İKİNCİ GRUP ESNAF HİBE DESTEĞİ

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. Bu gruba daha önceki desteklerden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından hibe desteğine nasıl başvuru yapıldığı merak konusu oldu. Yüz binlerce esnaf başvuru sayfasını araştırmaya başladı. Hibe desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başvurular yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

ESNAF HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Esnafa bir dizi müjde açıkladı. Bu kapsamda 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlanacak. Vatandaşlar tarafından esnaf hibe desteğinin ne zaman yatacağı merak konusu. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Son Dakika: Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? Esnaf hibe desteği hangi gün yatacak? - Haberler
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