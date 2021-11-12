Son dakika! Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Son dakika! Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör Cahangir Safarov hayatını kaybetti.

İSTANBUL (AA) - Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör Cahangir Safarov hayatını kaybetti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın başlayacak Yıldızlar Circuit Turnuvası için ülkemize gelen Azerbaycan Kılıç Milli Takım Antrenörü Cahangir Safarov havaalanında rahatsızlanarak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı maç için stada giderken yolda kaldı

Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı maç için stada giderken yolda kaldı

 Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

 Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title