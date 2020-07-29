Son Dakika | Eskişehir semt pazarında bayram yoğunluğu Gelen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de semt pazarında bayram yoğunluğu yaşandı.

ESKİŞEHİR'de semt pazarında bayram yoğunluğu yaşandı. Pazarda maske takma kuralına uyulurken sosyal mesafe hiçe sayıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren pazarda kalabalık artarken, maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu görüldü. Alışveriş yaparken bazılarının maskesini çene altına indirdiği gözlendi. Bazı vatandaşların da alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri de pazarda gezerek, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA